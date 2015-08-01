Rekortmen atlet Kira Grünberg felç oldu

2012 Dünya Gençler Şampiyonası dördüncüsü olan Avusturyalı atlet Kira Grünberg, antrenmanda düşünce boyun omurlarını ciddi şekilde zedeledi ve ameliyata alındı ancak Grünberg'in belden aşağısı felç oldu.

Avusturya’nın sırıkla yüksek atlamada ulusal rekorunun sahibi olan 21 yaşındaki atlet Kira Grünberg, perşembe günü yaptığı antrenmanda ters şekilde düştü. Hazırlıklarını Innsbruck’ta sürdüren atletin, boyun omurlarını ciddi şekilde zedelediği açıklandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, aynı zamanda antrenörü olan babasının gözleri önünde kaza geçiren ve hemen hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Grünberg’in belden aşağısı felç oldu.

2012 Dünya Gençler Şampiyonası dördüncüsü olan Avusturyalı atlet, geçen yıl Zürih’teki Avrupa Şampiyonası’nda 4.45’i geçerek Avusturya rekoru kırmıştı.