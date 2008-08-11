Rekorlar yüzücülerden geliyor

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, yüzmede şu ana kadar yapılan müsabakalarda 7 dünya rekoru kırıldı. İlk rekor, ABD'li yüzücü Michael Phelps'ten geldi. 8 altın madalya almak amacıyla oyunlara katılan Phelps, 400 metre bireysel karışıkta 4.03.84'lük derecesiyle birinci olarak dünya rekoru kırdı.



Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda bayanlar 400 metre bireysel karışıkta Avustralyalı Stephanie Rice finalde 4.29.45 ile, erkekler 4x100 metre serbestte de ABD takımı seçmelerde 3.12.23 ile dünya rekoru kırdı.



4 rekor daha



Pekin'de 3. günde şu ana kadar yapılan final ve seçmelerde de 4 dünya rekoru kırıldı. Müsabakalarda, erkekler 100 metre kurbağalamada, Japon Kosuke Kitajima finalde 58,91 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışında, Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Cullen Jones ve Jason Lezak'dan oluşan ABD takımı, 3.08.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu.



Bu yarışta Avustralya takımında ilk sırada yarışan Eamon Sullivan da 47.24'lük derecesiyle 100 metre serbestte yeni dünya rekorunun sahibi oldu.



Erkekler 100 metre serbestte eski rekor, 47.50 ile Fransız Alain Bernard'a aitti. Bernard rekoru, 22 Mart 2008'de Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında kırmıştı.



Bugünün 4. rekoru bayanlar 100 metre sırtüstü yarı finalinde kırıldı. Zimbabveli Kirsty Coventry 58.77'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak finale kaldı. Bu dalda eski rekor 58.97 ile ABD'li Natalie Coughlin'e aitti.

