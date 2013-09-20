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Ekonomi

Rekorlar sonrası piyasalarda son durum

Fed kararlarının ardından uluslararası piyasalarda 1.93 TL'ye kadar düşen dolar 1.96 TL seviyesinde dengelendi

20 Eylül 2013 13:13

Dün yüzde 6,4 yükselerek 79 bin 466 puana çıkan borsa bugün sakin açıldı. Dünü 1,96 TL ile kapatan dolarda ise yatay bir seyir var. Son 1 ayın en iyi haftasını geçiren altın uluslararası piyasalarda 1362 dolarda.

Piyasalarda Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından muhteşem bir günü geride bıraktı. Bir günde yüzde 6,4 artan borsa 79 bin 466 puanla 80 bin puan sınırına dayanırken 7,4 milyar lirayı aşan işlem hacmiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Bankacılık hisselerinde değer kazancı ise yüzde 10'u aştı.

Açılışta bir puan artan borsa 79 bin 467 puan seviyesinde geldi. Açılışın ardından borsa gelen satışlarla yüzde 0,25 düşerek 79 bin 239 puana geriledi.

 

Dolar 1.96 TL'de

 

Dolar cephesinde ise sert hareketlerin ardından yatay bir seyir gözleniyor. Fed kararlarının ardından uluslararası piyasalarda 1.93 TL'ye kadar düşen dolar 1.96 TL seviyesinde dengelendi.

 

Altın bir ayın en iyi gününü geçirdi

 

Fed'in varlık alımlarına devam kararıyla son bir ayın en iyi haftasını geçiren altında dün günlük kazanç yüzde 4'ün üstüne çıkmıştı. Bugün daha sakin bir seyir izleyen altının onsu uluslararası piyasalarda 1362 dolar seviyesinden seyrediyor. Yİne de Fed kararı öncesi 1291 dolar seviyesine kadar inen altın bu karardan sonra 70 doların üzerinde artmış oldu.

 

Rekor sonrası ABD borsaları sakin

 

ABD'de Fed kararı sonrasında kırılan rekorların ardından dün Dow Jones endeksi günü yüzde 0,26 oranında değer kaybıyla 15.637 puandan tamamladı. Dow Jones endeksi Fed kararı sonrasında en yüksek seviye rekorunu 15.710 puana, kapanış rekorunu ise 15.677 puana geliştirmişti. Analistler, haftanın son işlem gününde veri takviminin zayıf olması nedeniyle, fiyatların denge arayışının bugün de devam edebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki hafta GSYH ve PMI verileri başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, dün günü yüzde 0,20 düşüşle 1.722 puandan kapatan S&P 500 endeksinin teknik olarak 1.710 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda piyasaların yükseliş isteğini koruyacağını tahmin ediyor.

 

Gösterge faiz yüzde 8'in altında

 

Gösterge tahvilin bileşik faizi güne yüzde 7,84 seviyesinden başladı. 

Dün Fed kararlarının ardından 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi temmuz başından bu yana gördüğü en düşük seviyesine gerileyerek günü yüzde 7,82 seviyesinden tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışının olmadığı bugün, tahvil piyasasında dünkü kadar keskin olmasa da aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini öngörüyor.

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