Rekora 3 madalya kaldı

Tempo24-



23 yaşındaki Birleşik Amerikalı yüzücü Phelps olimpiyatlara sekiz madalya kazanma iddiasıyla geldiğinde Times dergisine konu olmuştu. Times haberinde Pekin'de sekiz olimpiyat altın madalyası alarak, efsanevi Mark Spitz'in 7 altınlık rekorunu kırmayı hedefleyen Birleşik Amerikalı Michael Phelps'in yarışlara gündüz katılacak olması nedeniyle uyku düzenini ayarlaması gerektiğini duyurmuştu.



Amerikalı yüzücü bu konuda büyük sıkıntı çekiyordu. Phelps de konuyla ilgili, "Sabah 7.30’da antrenmanım varsa yediye on kala zor uyanırım.” demişti. Genel kanı şuydu; eğer Phelps erken kalkma problemini çözerse olimpiyatlara damga vuracaktır.



Dün yaptığı açıklamayla uyku problemi yaşamadığını belirten Phelps, 200 metre kelebek yarışı final serisi ve 4x200 metre serbest yarışında ABD Milli Takımı ile birlikte dünya rekoru kırarak double yaptı ve ülkesindeki 'uykusuzluk' endişesini de dağıtmış oldu.



Erkekler 200 metre serbest yarışında Phelps'i 1.52.70'lik derecesiyle izleyen Macar yüzücü Laszlo Cseh gümüş madalyanın sahibi olurken, Japon yüzücü Takhesi Matsuda 1.52.97 ile bronz madalyayı ülkesine götürdü.



Erkekler 4x200 metre serbest yarışında Michael Phelps, Ryan Lochte, Ricky Berens ve Peter Vanderkaay'dan oluşan ABD Milli Takımı, 6.58.56'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak bir altın madalya daha kazandı. Rus Milli Takımı 7.03.70 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Avusturalya Milli Takımı da 7.04.98'lık derecesiyle yarışı tamamladı ve bronz madalya ile yetindi.



Pekin'de sekiz olimpiyat altın madalyası alarak, efsanevi Mark Spitz'in 7 altınlık rekorunu kırmayı hedefleyen Birleşik Amerikalı Michael Phelps, beşinci altın madalyasını da kazanmış oldu. Phelps, beş altın madalyaya da dünya rekoru kırarak ulaştı. Phelps böylelikle olimpiyatlardaki altın madalya sayısını 11'e yükseltti. 23 yaşındaki yüzücü, olimpiyat tarihinin en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını da elde etti.



Erkekler 100 metre serbest yarı final yüzme yarışının ilk serisinde 47.20'lik dereceye imza atan Fransız yüzücü Alain Bernard, dünya rekoru kırdı. İkinci yarı final serisinde havuza giren Avusturalyalı Eamon Sullivan ise, 47.05 ile yeni dünya rekorunun sahibi olarak final yüzme hakkını elde etti.



Kadınlar 200 metre serbest final serisinde İtalyan yüzücü Federica Pellegrini, 1.54.82 ile dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Sara Isakovic 1.54.97'lik derecesiyle gümüş, Çinli Jiaying Pang da 1.55.05 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar 200 metre bireysel karışık yarışı final serisinde 2.08.45 ile dünya rekoru kıran Stephanie Rice altın madalya kazandı. Kirsty Coventry 2.08.59'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, favorilerden Birleşik Amerikalı Natalie Coughlin bronz madalyada kaldı.



Pekin Olimpiyatları'nda yüzme yarışlarına yarın(14 Ağustos Perşembe) erkekler 200 metre kurbağlama, erkeler 100 metre serbest, kadınlar 200 metre kelebek, kadınlar 4x200 metre serbest final serileri ile devam edilecek.



