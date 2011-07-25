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Ekonomi

REKOR ÜZERİNE REKOR KIRIYOR İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 12:42

-REKOR ÜZERİNE REKOR KIRIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, 1623,88 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı son zamanlarda yükselişine devam ederek 1620,0 dolar seviyelerini de aşarak rekorunu yeniledi. Altının ons fiyatı 1623,88 dolarla en yüksek seviyesine ulaşırken sabah açılışın ardından şu sıralarda 1615,35 dolardan işlem görüyor.  Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1606,30 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftaya 1600 dolar sınırını aşarak rekorla başlamış, daha sonra yükselişini sürdürerek en son 19 Temmuz salı günü 1610,13 dolarla en yüksek seviyesini görmüştü.

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