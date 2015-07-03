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Dünya
Deutsche Welle

Rekor sıcaklık bekleniyor

Almanya, cumartesi günü rekor hava sıcaklığına hazırlanıyor. Aşırı sıcak beraberinde fırtına ve yağmur tehlikesini de getiriyor. Uzmanlar uyardı.

03 Temmuz 2015 17:21


Almanya'daki sıcak hava dalgası şiddetli fırtınaları da beraberinde getirdi. Alman Meteoroloji Dairesi, cuma günü öğlenden itibaren Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorologlar iki eyalette yolları ve bodrum katlarını su basabileceği ve otomobil ile binalara yıldırım düşebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde perşembe gecesi şiddetli fırtına esti. Çok sayıda eve yıldırım düşerken, bazı yerlerde yangın çıktı. Yangınlarda yaralanan olmadığı açıklandı.

Sıcaklık cumartesi günü en yüksek seviyesine ulaşacak. Sıcaklığın Mosel, Saar ve Ren bölgelerinde 40 dereceye kadar ulaşabileceği bildiriliyor. 2003 yılında kaydedilen 40,2'lik sıcaklık rekorunun kırılabileceği belirtiliyor..

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMeteoroloji DairesiHessenAşağı SaksonyaRen VestfalyaMosel SaarRenDeutsche Welle Türkçe dpa BS/AG

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