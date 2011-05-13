Rekor kırmasına 1522 gün kaldı

T24 - İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerin Kraliçesi olan İkinci Elizabeth, İngiltere’de en uzun süre tahtta oturan lider unvanını iki gün önce Üçüncü George’un elinden aldı.



Bugün itibariyle 59 yıl ve 112 gündür tahtta bulunan İkinci Elizabeth, 4 yıl daha tahtta kalırsa, İngiltere’nin en uzun süre tahtta oturan Kraliçesi Victoria’nın rekorunu kıracak.



Babası Altıncı George’un 6 Şubat 1952 tarihinde ölümünden sonra 2 Haziran 1953'te tahta oturan ve o günden bu yana 21 bin 647 gündür koltuğundan inmeyen Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı süresince insanın Ay’a çıkmasından Berlin Duvarı’nın yıkılmasına ve tıptaki DNA devrimi gibi sayısız tarihi olaya tanık oldu.



İngiltere’nin en uzun hükümdarlık yapan lideri olma unvanını elinde bulunduran Kraliçe Victoria ise henüz yedi aylıkken tahta çıkmış, 1901’deki ölümüne dek 63 yıl hükümdarlığını sürdürmüştü.



Gelecek yıl hükümdarlığının 60’ıncı yılını kutlayacak olan Kraliçe Elizabeth, tahttan inmediği sürece 89 yaşında olacağı Eylül 2015’te, yani yaklaşık 1522 gün sonra Kraliçe Victoria’nın rekorunu kıracak.



Öte yandan, dünyanın en uzun süreden beri hükümdarlık yapan lideri, 1946’dan beri tahtta bulunan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej’e ait.





RESMİ KUTLAMA YOK



Kraliçe Elizabeth, bugüne kadar 25 bin 500 resmi etkinliğe katıldı. 400 bin defa unvan ve ödül takdim etti ve tam 3.5 milyon mektup aldı. Hükümdarlığı süresince 12 Başbakan ve altı Canterbury Başpiskoposu’nun değiştiğini gören Kraliçe Elizabeth’in sadece çay partilerinde ağırladığı davetli sayısı yarım milyonun üzerinde.



Kraliçe aynı zamanda onlarca devlet lideri ve beş astronotu da sarayında konuk etti. Her yıl 430 etkinliğe katılmasına rağmen, Kraliçe’nin kırdığı rekor için bir kutlama yapılmayacak.



