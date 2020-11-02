Rekor kırıldı; Mercedes, 7. defa üst üste Formula 1'in şampiyonu oldu

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Mercedes-Petronas AMG, Imola'da gerçekleşen Emilia Romagna Grand Prix'de üst üste 7. Formula 1 takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

Mercedes bu vesileyle Formula 1 tarihinde 7. kez üst üste mutlu sona ulaşan ilk takım oldu. Bu 7 şampiyonluğun 5'inde Lewis Hamilton, birinde de Nico Rosberg pilotlar şampiyonu oldu. Hamilton bu sene de yarışı açık ara önde götürüyor ve kısa süre içinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher'in rekorunu egale etmesi bekleniyor.

Daha önce Ferrari 1999 ile 2004 arasında Michael Schumacher önderliğinde 6 defa üst üste takımlar şampiyonu olmuştu.

Takım patronu Toto Wolff, motive kalabilirlerse kazanmaya devam edebileceklerine inandığını söyledi.

Emilia Romagna Grand Prix'de birinci ve ikinci sırada Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas yer alırken, podyumu Renault'tan Daniel Ricciardo tamamladı.