Rekor kazanç

Trabzonspor, Katar'ın Al Sadd Kulübü ile prensipte anlaştığı Gineli oyuncusu İbrahima Yattara için rekor bir transfer ücreti alacak.

Bordo-mavili kulüp, 2003-2004 sezonu öncesi dönemin kulüp başkanı Özkan Sümer tarafından Belçika'nın Royal Anvers Kulübünden 160 bin dolara transfer edilen Yattara için, Katar kulübünden 10 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Bu ücret, kulüp tarihinde alınan en büyük bonservis ücreti olacak.

İbrahima Yattara, Rusya'nın Rubin Kazan Kulübü'ne 8,7 milyon avroya verilen Gökdeniz Karadeniz ile Zenit Petersburg Kulübü'ne 7,4 milyon avroya satılan Fatih Tekke gibi oyunculardan daha yüksek bir bonservis ücretine verilmiş olacak.

Trabzonspor, son yıllarda Tolga Seyhan'ı Shaktar Donetsk, Milan Stepanov'u Porto, Fabiano Eller'i Atletico Madrid, Marcelinho'yu Wolfsburg, Ersen Martin'i ise Recreativo Huelva kulübüne vermişti.

142 maçta 26 gol

İbrahima Yattara, Trabzonspor'da bu sezonla birlikte forma giydiği 6 sezonda, 142 maçta forma giydi. 142 maçta 9 bin 674 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 26 gol kaydetti. Yattara, 2003-2004 sezonda da bordo-mavili forma altında asist kralı olmuştu.

Renkli yaşantısı

İbrahima Yattara, 6 sezon boyunca espirili kişiliğiyle dikkat çekti.

Özellikle sezon başında kadro dışı bırakılan takım arkadaşı Hasan Üçüncü ile diyalogları iyi olan Yattara, kendisinin, Hasan'ın doğduğu ilçe olan Trabzon'un Sürmene ilçesinden olduğunu söylüyor ve "Sürmeneli Yattara" olarak tanınmak istediğini ifade ediyordu.

Yattara, Türk vatandaşlığına müracat etmiş, bunun için birkaç gün önce mülakata girmişti. Yattara, müracatının kabul edilmesi halinde İbrahim ismini alacağını açıklamıştı.

Şener döneminde 2 oyuncu

Trabzonspor'da Gökdeniz Karadeniz ve İbrahima Yattara gibi yıldız oyuncular, kulüp başkanı Sadri Şener döneminde, başka kulüplere verildi.

İki oyuncudan yaklaşık 19 milyon avro elde edilirken, Şener döneminde 20'yi aşkın oyuncu da kadroya dahil edildi.