-REKOR İÇİN 70 BİN TL ARIYOR İZMİR (A.A) - 19.08.2010 - Eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, Kuşadası'ndan Atina'ya, dünyanın en uzun mesafeli yüzme rekorunu kırmak için gerekli olan yaklaşık 70 bin lirayı bulabilmek için çaba harcıyor. Sunaçoğlu, AA muhabirine, bu rekor denemesi için son 1 yıldır, günde en az 6 saat yüzdüğünü, bir yandan da organizasyonun gerçekleşmesi için gerekli şartları yerine getirmeye çalıştığını belirtti. Bilinen en uzun yüzme mesafesinin 110 kilometre olduğunu belirten Sunaçoğlu, kendisinin Kuşadası'ndan Atina'ya 360 kilometrelik mesafeyi 10-15 günde yüzmeyi ve iki ayrı rekor kırmayı hedeflediğini bildirdi. Sunaçoğlu, şöyle devam etti: ''Bilinen hiç durmadan yüzülen süre 38 saat. Biz bunu öncelikle 40 saate çıkarmayı hedefledik. İlk 40 saat hiç durmadan, ihtiyaç molaları hariç, yüzerek ilk rekorumuzu kıracağız. Akabinde günlük 10 saati aşmamak kaydı ile ortalama 35-40 kilometre mesafe kaydederek, Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine varmayı düşünüyorum. Bunu başarabilirsem dünyanın en uzun mesafe yüzme rekorunu da Türkiye'ye kazandırmış olacağım.'' Yunanistan'dan yüzücülerin kendisini Ege Denizi'nde karşılayacaklarını ve rekor denemesinin yarısından sonra kendisine eşlik edeceklerini aktaran Sunaçoğlu, ''Dostluk adına hep beraber yüzeceğiz'' dedi. Sunaçoğlu, bu yüzme rekorunu kırmayı başardıktan sonra, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etmeyi planladığını anlattı. Rekor denemesi için, iki ay önce resmi başvuru yaptığını, Yüzme Federasyonunun çok ilgisiz kaldığını ancak Pentatlon Federasyonunun kendisine sahip çıktığını anlatan Sunaçoğlu, '' Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri de Pentatlon Federasyonu'nun 70 bin liralık desteğine sıcak bakmadı. Kendime bir mayo bile istemiyorum. Beni izleyecek gazetecileri ve hakemleri taşıyacak teknenin masraflarının karşılanması yeter''dedi. Alper Sunaçoğlu, hava durumu nedeniyle bu rekor denemesini 30 Ağustosa kadar tamamlamak istediğini amacının Türkiye'nin adını duyurmak olduğunu kaydetti.