-REKOR FİYATA SATILAN MAYA TANRISI SAHTE ÇIKTI MEXİCO (A.A) - 23.03.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'teki Drouot müzayede salonunda, Pazartesi günü yaklaşık 3 milyon avroya satılan bir Maya heykelinin sahte olduğu anlaşıldı. Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, Maya uygarlığına ait olduğu öne sürülen ve bir tanrıyı temsil eden 156 santimetrelik heykelin, aslında bu dönemde yapılmış bir heykel olduğunu belirtti. Meksika Dışişleri Bakanlığı ile Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünün (INAH) ortaklaşa yayımladığı yazılı açıklama, INAH uzmanları tarafından incelenen sözkonusu heykelin, Maya uygarlığına ait olmadığı gibi, Meksika'da İspanyolların gelişinden önce yaşamış herhangi bir başka uygarlığa da ait olmadığının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, Fransız makamlarının, Fransa'daki Meksika büyükelçiliği aracılıyla haberdar edildiği de belirtildi.