-Rekor fiyata güvercin ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Belçika'da bir güvercin meraklısı, kuşlarından birini internetteki açık artırmada rekor fiyata sattı. Pieter Veenstra, Pigeon Paradise (PIPA) adlı sitede 245 güvercinini yaklaşık 2,5 milyon dolara satışa çıkardı. Nakliye şirketi sahibi Çinli işadamı Hu Cın Yü, açık artırmada ''Dolce Vita'' türü bir güvercin için 332 bin dolar ödedi. Çinli işadamının ödediği paranın şimdiye kadar bir güvercin için verilmiş en yüksek tutar olduğu bildirildi. Geçen yıl ''Diamond'' türü bir güvercin, 225 bin dolara alıcı bulmuştu. İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya'da son derece yaygın olan güvercin yarışları, kısa bir süre önce Çin'de de ilgi görmeye başladı.