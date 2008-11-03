Rekor denemesi değil!

Pakistan'da her yıl geleneksel olarak bir araya gelen Sünniler dini toplantılar yapıyor. Bu yıl ülkenin Pencap bölgesinde bulunan Multan kentinde gerçekleştirilen 3 günlük toplantı sonrasında evlerine dönmek için yola çıkan Sünniler, trenlere balık istifi gibi dizilince ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.Kapasitenin çok üstünde yolcunun binmesi sonucu adeta görünmez hale gelen trenler, raylar üzerinde yavaş yavaş hareket edebildi. Ülkenin dört bir köşesinden toplantıya gelen binlerce kişi tren vagonlarının üstüne, camlarına, kapılarına, üst üste bindi. Müslümanlar canlarını tehlikeye atmalarına rağmen kendilerini görüntüleyen kamera ve objektiflere gülücükler göndererek poz vermeyi ihmal etmedi.