Rekor canavarlarınının rekabeti kızıştı

Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid filelerini 3 kez sarsarak ligde 40 gole ulaştı. Deplasmanda 20 gol atan ilk futbolcu oldu ve Güiza’nın rekorunu kırdı. Ayrıca bir sezonda 7’nci kez hat-trick yaparak tarihe geçti.

Hürriyet'ten Gökhan Karataş'ın haberine göre, Real Madrid, önceki gece Vicente Calderon’da konuk olduğu Atletico Madrid’i 4-1 mağlup etmeyi başarırken, hat-trick yapıp bir de asiste imza atan Cristiano Ronaldo karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu.

Madrid derbisindeki muhteşem performansıyla La Liga’da gol sayısını 40’a yükselterek, Barça’nın 39 gollü yıldızı Lionel Messi’yi geride bırakan Portekizli, gol krallığı yarışında öne geçmesinin yanı sıra “bir sezonda deplasman maçlarında 20 gol atan ilk futbolcu” oldu. Eski rekor, 19 golle tanıdık bir isme, F.Bahçe’nin eski santrforu Daniel Güiza’ya aitti.

100 gol barajına 92 maçta ulaştı

Ancak yıldız oyuncunun rekorları bununla sınırlı değil. Bu sezon Real Madrid forması altında 52 kez (8 Şampiyonlar Ligi, 3 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası) ağları sarsan, aynı zamanda “La Liga’da üst üste iki sezonda 35 gol barajını geçen ilk futbolcu” olan Ronaldo, bu sezon 7’inci kez hat-trick yaparken, 6 ile kendisine ait olan rekoru da geliştirdi. Ayrıca La Liga’da 100 gol barajını 105 maçta geçen Ferenc Puskas’a ait kulüp rekorunu 92 karşılaşmayla kırarak, Real Madrid formasıyla bu sayıya en erken ulaşan futbolcu oldu.

Madrid derbisinde ceza sahası dışından mükemmel bir gol atan Cristiano Ronaldo, müthiş vuruşların sahibi sağ baldırını yine tribünlere gösterdi.

Messi’nin rakamları

241: Barcelona tarihine geçtiği toplam gol sayısı.

61: Barcelona adına bir sezonda attığı gol.

28: Bir sezonda evinde attığı toplam gol sayısı.

150: La Liga golüne ulaşan en genç futbolcu.

5: Bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu (Leverkusen’e).

14: Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu.

Ronaldo’nun rakamları

35: La Liga’da üst üste 2 sezon 35 gol barajını geçen ilk futbolcu.

14: Real Madrid forması ile hat-trick yaptığı maç sayısı.

16: Real Madrid’de frikikten attığı gol sayısı.

20: Bu sezon ligde attığı deplasman golleri.

17: Bir sezonda gol attığı takım sayısı.

7: Bu sezon yaptığı hat-trick sayısı.

MESSI (61 gol)

La Liga: 39 gol

Şampiyonlar Ligi: 14 gol

Kral Kupası: 2 gol

İspanya Süper Kupa: 3 gol

Dünya Kulüpler Kupası: 2 gol

UEFA Süper Kupa: 1 gol

Sağ ayak: 9 gol

Sol ayak: 38 gol

Kafa: 3 gol

Penaltı: 9 gol

Frikik: 2 gol

RONALDO (52 gol)

La Liga: 40 gol

Şampiyonlar Ligi: 8 gol

Kral Kupası: 3 gol

İspanya Süper Kupa: 1 gol

Sağ ayak: 22 gol

Sol ayak: 9 gol

Kafa: 4 gol

Penaltı: 12 gol

Frikik: 5 gol