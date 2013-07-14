Rekor bonservisle Real'e geldi; kendisi de inanamadı

Real Madrid, kulüp tarihinin en pahalı İspanyol futbolcusu Asier Illarramendi'yi basına ve taraftara tanıttı. Illaramendi'nin basın toplantısında, eflatun-beyazlı kulübün kendisi için 38 milyon Euro’yu gözden çıkarmasının şaşkınlığı içinde olması dikkat çekti.

Daha düne kadar adı pek duyulmamış bir futbolcu olan Asier Illaramendi, bir anda Real Madrid tarihinin en pahalı İspanyol futbolcusu unvanını aldı. Real yönetiminin uğruna 38 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Illaramendi aynı zamanda Cristiano Ronaldo, Kaka, Zidane, Figo ve Ronaldo'nun ardından kulüp tarihinin en pahalı 6. oyuncusu sıfatıyla basının karşısına çıktı. Başkan Perez, La Liga'da henüz golü bulunmayan Illaramendi'yi büyük bir coşkuyla basına tanıttı.

Gareth Bale tezahüratı yapıldı

Illaramendi daha sonra, Santiago Bernabeu stadında taraftarla buluştu. Taraftar bir yandan Illaramendi'ye sevgi gösterisinde bulunurken, diğer yandan da sık sık transferini istediği Gareth Bale için tezahürat yaptı. Daha sonra basının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, hala bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmanın şaşkınlığı içindeydi.

'Sindirmem zaman alacak'

Kendisine ödenen yüksek bonservis bedelinden konuşmamayı tercih eden genç İspanyol, "Rakamlardan konuşmamayı tercih ederim. Ayrıca ne olduğunu henüz tam olarak anlayabilmiş değilim. Tek bildiğim Real Madrid başkanı bana özel bir ilgi gösterdi ve kendimi Real Madrid'de buldum. Ben 5 bin kişilik küçük bir kasabadan geliyorum. Tüm bu yaşadıklarımı sindirmem biraz zaman alacak. Ancak değişmemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Illarramendi'nin, yıldızlarla dolu Real Madrid orta sahasında ne kadar forma şansı bulacağı merakla bekleniyor.