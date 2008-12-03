Reklamda yarı çıplak Hitler gerginliği

Belçika'da bir TV kanalı, gezi programının reklamını yarı çıplak bir Hitler illüstrasyonuyla yapınca, kızılca kıyamet koptu



Alınan bilgiye göre programın reklamında, sunucu Tomas de Soete, üzerinde sadece bir pantolon ve kolundaki gamalı haçla Nazi selamı verirken resmediliyor.



Seyahat klişelerini yermeyi amaçlayan reklamın üzerindeki, "Gerçek Avrupa'yı keşfedin, klişeleri değil" yazısı, "Kendiniz deneyin... 'Alman' kelimesini Avrupa Google'da aratırsanız, karşınıza gelen ilk resim bu olacak" şeklinde devam ediyor.



Reklamın bir süre sonra Alman izleyicilerden gelen şikayetler sonucu yayından kaldırılması konusunda görüş bildiren VTR kanalı yönetimi,durumu "Nazi imgesi tamamen şaka amaçlı bir kullanımdı. İnsanlar asıl anlatılmak isteneni ısakaldılar" diyerek açıkladılar.