Reklam yüzü Seda Sayan olan inşaat şirketinin yöneticilerine dolandırıcılık iddiasıyla yüzlerce yıl hapis istemi

Bursa’da, Seda Sayan’ın reklam filminde oynadığı, ’Kira öder gibi ev sahibi olacaksınız’ vaadi ile senet imzalattıkları 217 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Uludağ İnşaat’ın yöneticilerinin karar aşamasına gelen davasında 6 sanığın dolandırıcılık suçundan 217 kez cezalandırılmasını istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Seda Sayan’ın reklam filminde oynatıp, konut yapma vaadi ile 217 kişiye senet imzalatıp daha sonra bu kişileri dolandırdığı öne sürülen Uludağ İnşaat’ın yöneticileri Ahmet Toğrul, Rukiye Toğrul, Mehmet Kahraman, Ahmet Kahraman, Ali Şehan, Serdar Öztürk’ünde bulunduğu 10 kişi hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişiler hakkında ’Dolandırıcılık’ suçundan Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3-7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıklar yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Bugün yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı davada esasa ilişkin görüşünü açıklarken, firmanın müşteki alıcılar ile imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde yer alan, ’İmece usulü’ olarak belirledikleri yöntemle daha eylemin başlangıcından itibaren sanıkların dolandırıcılık kastıyla hareket ettiklerini savundu.

Savcı suç vasıfları da dikkate alındığında, Ahmet Toğrul, Rukiye Toğrul, Mehmet Kahraman, Ahmet Kahraman, Ali Şehan, Serdar Öztürk’ün 217 kez dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı tutuksuz dört sanık hakkında da beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Karar aşamasına gelen dava önümüzdeki aya ertelendi.

Duruşma sonrası Aliye önünde toplanan Uludağ İnşaat mağdurları, adına konuşan Nihal Bulur, kendilerinin orta gelirli aileler olduğunu belirterek, "Bu aşamada, verdiğimiz paralarımızı tekrar geri alacağımıza inanmıyoruz. Çok zor günler geçirdik. En azından sanıkların cezalandırılmalarını bekliyoruz. Türk adaletine ve hakimine güvenimiz sonsuz" dedi.