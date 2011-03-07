-REKLAM YATIRIMLARI YÜZDE 31 ARTTI İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Reklam yatırımları 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 3 milyar 612 milyon 87 bin liraya ulaştı. Reklamcılar Derneği Başkanı Aytül Özkan, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, 2010 medya yatırımları ve 2011 beklentilerine ilişkin bilgi verdi. Özkan, 2008'de 3 milyar 241 lira olan toplam medya yatırımının 2009'daki kriz nedeniyle yüzde 16 daralarak 2 milyar 767 milyon liraya indiğini belirtti. Türkiye'yi krizi en çabuk atlatan ülke olarak konumlandırdıklarını ve 2010'da reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 31 büyüme ile 3 milyar 612 milyon 87 bin liraya yükseldiğini belirten Özkan, reklam yatırımlarında en büyük payın 2 milyar 17 milyon lira ile (yüzde 55,85) televizyonun ilk sırada yer aldığını, bunu sırasıyla 855 milyon lira ile (yüzde 23,69) gazete, 252 milyon lira (yüzde 6,98) ile açık hava, 251 milyon lira (yüzde 6,97) ile dijital alan, 103 milyon lira (yüzde 2,87) ile radyo, 86 milyon lira (yüzde 2,39) ile dergi, 45 milyon lira ile (yüzde 1,26) sinemanın izlediğini kaydetti. Özkan, 2009-2010 yılı reklam yatırımları değişim oranlarına bakıldığında da televizyon reklamlarındaki büyüme oranının yüzde 40 ile yine ilk sırada yer aldığını, en dikkat çekici büyümenin ise yüzde 38 büyüme ile ikinci sırada yer alan dijital (internet) alanda görüldüğünü ifade etti. 2010'da Türkiye medya yatırımları ve reklam yatırımlarının toplam büyüklüğünün de 4 milyar 817 milyon lira olduğunu dile getiren Özkan, dönem itibariyle büyümede itici güç oluşturan sektörlerin sırasıyla finans, iletişim, gıda, yayıncılık, perakende ve otomotiv olduğunu belirtti. Bundan sonra da bu sektörlerin yatırımlarının büyüyerek devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Özkan, sektöre yeni katılımcı marka ve reklamverenler olduğunu, dijital mecra yatırımlarında büyüme ve RTÜK Yasası'nda yapılan değişikliklerin de olumlu sinyaller olduğunu anlattı. -2011 REKLAM YATIRIMLARI- Bu sene reklam yatırımlarının yüzde 20-21 bandında artmasını beklediklerini belirten Özkan, ''Yüzde 20 çok iyi bir büyüme oranı. Dünyadaki gelişmiş pazarlarda da iddialı bir büyüme. Dünyada çift haneli büyüme oranlarının olmadığı bir dönemde bu oran çok cazip'' dedi. Özkan, 2013 yılında 5 milyar liralık bir medya yatırımı, 2015'de 5 milyar dolarlık bir yatırım öngördüklerini bildirerek, ''Bunları yakalamak inşallah mümkün olacak'' diye konuştu. -EFFİE ÖDÜLLERİ- Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneğince iki yılda bir düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği yarışması hakkında da bilgi veren Özkan, 26 farklı kategoriden oluşan yarışmaya 164 başvuru yapıldığını, ön elemede 127 kampanyanın finale kaldığını, 3-4 Mart tarihlerinde yapılan jüri toplantısında kazanan 15 Altın Effie'nin 16 Mart Çarşamba günü Conrad Oteli'nde açıklanacağını kaydetti. Aytül Özkan, yaratıcılığın etki alanını genişletmek için de 10 meslek örgütünün Yaratıcı Endüstriler Platformu altında biraraya gelerek mutabakat protokolü imzaladığını ve platformun İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında tahsis edilecek ''Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi mali destek programı''na fon başvurusu yapma hazırlığı içinde olduğunu söyledi. -REKLAMIN SATIŞ VE İSTİHDAMA ETKİSİ- Toplantıda ayrıca, reklamın satış ve istihdam üzerindeki etki ve önemine ilişkin Nobel ödüllü ekonomist Dr. Lawrence Klein tarafından 2010'da yapılmış bir araştırmanın sonucu da açıklandı. Araştırmaya göre, ABD'de yılda 279 milyar dolarlık reklam harcaması yapılıyor ve bu harcamanın her doları 69 tekil iş olanağı yaratıyor. Bu harcamanın her doları ortalama olarak 8,7 dolarlık ilave satış getiriyor. Öte yandan, Türkiye'de bine yakın reklam ajansının, 20 bini aşkın reklam verene hizmet sunduğunu, 2010'un ilk 6 ayında 42 bin 990 marka başvurusunun yapıldığı, 35 bin 733 başvurunun incelenerek 28 bin 888'inin tescil edildiği bilgisi verildi. Ayrıca Türk markalarının Avrupa'daki marka başvurularında 3. sıraya, patent başvurularında ise 7. sıraya yükseldiği kaydedildi.