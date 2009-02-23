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Ekonomi

Rekabet Sinop-İstanbul bilet fiyatlarını yüzde 54 düşürdü

Sinop'ta otobüs firmaları arasındaki rekabet nedeniyle 55 TL olan Sinop-İstanbul yolcu taşıma ücretleri 30 TL'ye indi.

23 Şubat 2009 02:00

Rekabet vatandaşa yaradı. Sinop'ta otobüs firmaları arasındaki rekabet nedeniyle 55 TL olan Sinop-İstanbul yolcu taşıma ücretleri 30 TL'ye indi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta faaliyet gösteren bazı otobüs firmaları arasındaki rekabet nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Geçtiğimiz günlerde Sinop'ta faaliyete başlayan bir otobüs firmasının bilet fiyatlarında indirime gitmesi üzerine diğer 3 otobüs firması da yolcu taşıma ücretlerini aşağı çekti.

İndirim sonucu daha önce 40 TL olan Sinop-Ankara yolcu taşıma ücretleri 20 TL olurken, 55 TL olan Sinop-İstanbul arası bilet fiyatları ise 30 TL'ye düştü.

Vatandaşlar, yapılan indirimden memnun olduklarını belirtirken, otobüs firması yetkilileri de bir süre önce Sinop'a başlayan uçak seferleri ve ekonomik kriz nedeniyle olumsuzluklar yaşamalarına rağmen rekabet sonucu fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldıklarını söylediler.

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