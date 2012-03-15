Rekabet Kurumu'nun iki spot filmi RTÜK'e takıldı



T24 - Rekabet Kurumu'nun, 15'inci kuruluş yıldönümü için hazırladığı iki spot film, RTÜK'e takıldı. Beş ayrı markanın gizli reklamının yapıldığını belirleyen Kurul, şartlı vize verdi: Onları atın, öyle yayınlatın...



Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesinde yer alan haberine göre; sağlıklı rekabet ortamını oluşturmakla görevli Rekabet Kurumu, kendi yasağını deldi. Bugün 15'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan kurum, televizyonlarda yayınlanmak üzere iki spot film hazırladı. Ancak Radyo ve Televizyon Kurulu'na (RTÜK) gönderilen filmlerde beş ayrı markanın 'gizli reklamı'nın yapıldığı ortaya çıktı.

Filmin akışı içinde gözle algılanması zor olan gizli reklamları tek tek belirleyen RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, durumu Üst Kurul'a rapor etti. Daire Başkanı Nurullah Öztürk'ün imzasıyla hazırlanan raporda, özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

'... 4 dakika 28 saniye süreli uzun versiyon ve 1 dakika 28 saniye süreli kısaltılmış versiyon spot filmler incelenmiş olup; her iki versiyonda da algılanması zor olan çok kısa görüntülerde; laptop ekran kapağında 'Apple' marka logosu, bir alışveriş merkezinde yapılan çekimlerde 'Electro World', 'Forever' mağaza isimleri, 'HSBC Bank amblemi' ile bir uçağın üzerinde 'Anadolu Jet' yazısı görülmektedir.

Kısa versiyon spot filmde uçağın üzerindeki 'Anadolu Jet' yazısı

flulaştırılmıştır. Daire Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; tanıtım filmlerinin Üst Kurul'ca karara bağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir...'

Uygundur ama bir şartla

Üst Kurul'daki görüşmelerde, filmlerin 'Kamu yararına yönelik spot film' olduğu, gizli reklamların çıkarılması koşuluyla kabul edildi. RTÜK'ün karar gerekçesinde şöyle denildi: 'Söz konusu spot yayının, toplumda rekabet bilincinin geliştirilmesi amacına katkı sağlayacağı, 6112 sayılı Kanuna (RÜK Yasası) aykırı bir hususunun bulunmadığı düşünülmekte. Filmde yer alan firma logolarının çıkarılması kaydıyla, kısa versiyonunun yayın kuruluşlarına tavsiye edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir...'

Logolar belli belirsizdi

Rekabet Kurumu (RK) yetkilileri, yaptıkları açıklamada, söz konusu spot film projesinin durdurulduğunu belirtiler: 'Bu filmi, kurumun tanıtımına ilişkin toplantılarımızda gösterilmesi ve CD ile katılımcılara dağıtılması amacıyla hazırlamıştık. Daha sonra 'kamu spotu olabilir mi' diye RTÜK'e danıştık. Onlardan da reklam olabilecek unsurların çıkarılması önerisi geldi. Filmi bir medya şirketi çekmişti. Zaten bir iki tane belli belirsiz ve flu görüntülü logo vardı. Biz de 'reklam olabilir mi' diye tereddüt yaşamıştık. RTÜK'ün bu yöndeki tespitinin ardından kamu spotu projesinden de vazgeçtik. Bu çalışmayı durdurduk.'