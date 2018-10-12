Rekabet Kurumu, Türk Telekom hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Türk Telekom hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturmanın bağlantı süreleri ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamar üzerine açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarakTürk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."