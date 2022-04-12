Rekabet Kurumu'nun yem üreticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada teşebbüslere para cezası istendi

Rekabet Kurumu 2021'de başlattığı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslere yönelik açtığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Savunma öncesinde soruşturmayı yürüten heyet şirketler hakkında para cezası uygulanmasını istedi.

Soruşturmaya tabi şirketler sözlü savunmalarını bugün Rekabet Kurumu Heyeti'ne yapacak.

Kurumdan yapılan açıklamada heyet şu ifadeleri kullandı:

"Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğu;

-Anılan teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağı;

-Bu çerçevede adı geçen teşebbüslere, aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği; sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."