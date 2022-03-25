Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ikinci soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl zincir marketlere 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmesinin ardından, marketlere ikinci bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıklandı. Zincir marketlere geçtiğimiz yıl 2,7 milyar liralık ceza kesen Rekabet Kurulu, ikinci soruşturmayı yürüttüklerini açıkladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 5 zincir market ve 17 tedarikçinin rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin ikinci soruşturmanın raporunun 26 Nisan’da çıkacağını söyledi.



Konuyla ilgili A Para’ya konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi.



Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

"2,7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi"

Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir” dedi.



Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, “Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz delilleri yerinde incelemelerden elde ettik” dedi.

"İkinci soruşturmanın kararı eylül ya da ekimde"

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.



Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, “Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar” şeklinde konuştu.