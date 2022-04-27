Rekabet Kurumu'ndan yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse 159,3 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu 7 teşebbüsün 4'ü hakkında 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Ceza alan 4 teşebbüs ve aldığı ceza miktarları ise şöyle:

Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. 40 milyon 516 bin lira, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. 44 milyon 780 bin lira, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., 58 milyon 392 bin lira, Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. 15 milyon 702 bin lira.

Rekabet Kurumu, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm, Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin ise 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle para cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti.