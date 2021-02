Rekabet Kurumu'ndan buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 46 teşebbüsün ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Buna göre idari para cezası verilmesine karar verilen 34 teşebbüs şöyle listelendi:

- Akmehmet Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

- Altınbaşak Un İrmik ve Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Ay-Ser Bak Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.,

- Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic A.Ş.,

- Beşgöz Araboğulları Unculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

- Çiçek Un Ve İrmik Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol Ürünleri San. ve Tic Ltd. Şti.,

- Çorum Hitit Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

- Dervişoğlu Un Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş.,

- Elsa Ticaret Sanayi Turizm Nakliye ve Pazarlama Ltd. Şti.,

- Emiroğlu Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.,

- Erenler Un İrmik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

- Erun Erbaa Un Sanayi Tarım Ürünleri Taşımacılık Dış Ticaret A.Ş.,

- Hüseyinova Gıda İnşaat Mühendislik Pazarlama Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti.,

- Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş.,

- Merzifon Gülbahar Untarım Ürünleri Hayvancılık Gübre Zirai Aletler Sanayi İç-Dış Ticaret Nakliyecilik A.Ş.,

- Misafir Mis Başak Un Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

- Nihoruz Gıda San. Tic. A.Ş.,

- Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Saray Petrol Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

- Şimşekler Grup Tarım Ürünleri Taşımacılık Akaryakıt Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Taflan Un İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

- Teksin Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Tunçoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Unay Un San. ve Tic. A.Ş.,

- Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. A.Ş.,

- Ünsan Ünye Un San. ve Tic. A.Ş.,

- Yılmaz Un ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.,

- Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları San. ve Tic. A.Ş.,

- Zafer Un Fabrikası ve

- Karadeniz Un Sanayicileri Derneği.