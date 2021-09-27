Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya şirketlerine soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.

Kurumdan yapılan açıklamada söz konusu soruşturmanın ilgili teşebbüslerin distribütörlerinin, "yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak" iddialarını araştırmak üzere açıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada önaraştırma sonucunda elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği aktarıldı.