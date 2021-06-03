Rekabet Kurumu'ndan 13 şirket hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici, tedarikçi olarak faaliyet gösteren aralarında global şirketlerin de bulunduğu 13 firma hakkında, “haksız rekabet” gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın; önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında, geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği konusunda kuvvetli şüphe oluşması nedeniyle açıldığı bildirildi. Kurum, aralarında global gıda şirketlerinin de olduğu 13 firma hakkında; dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar yapılıp yapılmadığını araştıracak.

Şirketler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı 4'üncü maddesi uyarınca işlem yapılacak. İlgili madde şöyle:

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Global şirketler de soruşturma listesinde

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlattığı şirketler şunlar:

"Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu A.Ş.

Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı A.Ş.

Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Horizon Hızlı Tüketim A.Ş.

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ.

Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş."