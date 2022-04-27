Rekabet Kurumu, 'haksız rekabet' gerekçesiyle dört şirkete para cezası verdi

Rekabet Kurumu, yem fiyatlarında "rekabet şartlarını ihlal eden" Abalıoğlu Yem Sanayi, C.P. Standart Gıda Sanayi, Matlı Yem Sanayi ve Erişler Yem fabrikalarına toplam 159 milyon 391 bin TL idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu tarafından, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin karar açıklandı. Buna göre Rekabet Kurulu 4 şirkete toplam 159 milyon 391 bin 820 TL para cezası verdi. Dört şirkete verilen cezalar şöyle:

-Abalıoğlu Yem Sanayi’ye 40 milyon 516 bin TL.

-C.P. Standart Gıda Sanayi’ye 44 milyon 780 bin 758 TL.

-Matlı Yem Sanayi’ye 58 milyon 392 bin 233 TL.

-Erişler Yem Sanayi’ye 15 milyon 702 bin 799 TL

Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin rekabet şartlarını ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından para cezası verilmedi.

(ANKA)