Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında rekabeti engelleme ve kartel oluşturma iddialarına karşı soruşturma açtı.

Kurumdan yapılan açıklamada Google’ın mobil işletim sistemi (Android) ve mobil uygulama hizmetlerinin sunumuna (Google Play) ilişkin davranışlarının 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğine yönelik şikayetler olduğu ifade edildi.

İlk karar mahkemeden döndü

Rekabet Kurulu daha önce yaptığı ön incelemede Google hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar vermiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu karar hakkında yürürlüğü durdurma kararı almıştı. Kurul, mahkemenin kararının ardından yaptığı ikinci değerlendirmede soruşturma açma kararı verdi.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

"Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, GOOGLE'ın faaliyetleri incelenerek 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, aynı Kanun'un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca GOOGLE'a görüş bildirilmesine karar verilmişti. Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme'nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile GOOGLE'ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

"Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 09.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca Google Inc., Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi.”