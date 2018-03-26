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Rekabet Kurumu: Doğan Medya Grubu'nun satışı için dosyayı görmeden bir şey söyleyemeyiz

Özgür Özel, "Rekabet Kurumu'nun bu satışa izin vermemesi gerekir" demişti

26 Mart 2018 15:45

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Şirketler Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding'e satışının rekabete aykırı olduğu iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Torlak, "Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire… İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok" dedi.

Türkiye'nin en büyük medya kuruluşunun başka medya kuruluşlarını da bünyesinde barındıran Demirören Holding'e devrinin rekabet ortamını zayıflatabileceği eleştirileri gündeme gelmişti. Kurumun devir işlemini "yeni bir hakim durum yaratıldığı" veya "mevcut hakim durumun güçlendirildiği" gerekçesiye iki şirketin mali büyüklükleri gözönüne alınarak incelemesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Rekabet Kurumu'nun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir. Bu satıştan endişeliyiz" demişti.

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