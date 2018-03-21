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"Rekabet Kurumu, Demirören'e satışa hukuken izin veremez!"

“Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu varlıklarını alması hukuka aykırı ve yasaktır!”

21 Mart 2018 23:59

Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Tuna Bekleviç, Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören grubuna satılmasına ilişkin, "Rekabet Kurumu’nun bu satışa onay vermesinin yasal olarak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bekleviç, satışın gerçekleşmesi durumunda Rekabet Kurumu’nun 4054 nolu kendi yasasını reddeden ciddi bir suça ortak olacağını ileri sürdü. 

Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Tuna Bekleviç, Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Grubuna satılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bekleviç tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Normal, demokratik bir hukuk devletinde Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satışı, “4054 nolu Rekabetin Korunması Kanunu”nun 6 ve 7. Maddesi çerçevesinde bozulmak zorundadır!

Bu satış işe hem “hakim durum kötüye kullanılmaktadır” hem de “birleşme ve devir alma” bölümlerine muhalefet edilmektedir. Özetle Doğan Medya Grubu’nun varlıklarının Demirören Grubu’na satışa hukuka aykırı ve yasaktır."

4054 nolu Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun için tıklayınız

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