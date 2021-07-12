Torba yasa düzenlemesi: Rekabet Kurumu çalışanlarına kendi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde çalışma yasağı geliyor

Meclis'te bu hafta görüşülecek torba yasa düzenlemesinde Rekabet Kurumu personeline getirilmesi planlanan "soruşturma yürütülen sektörde çalışma yasağı" dikkat çekti.

AKP tarafından meclise getirilen yeni torba yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu’nda ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

Sözcü'nün haberine göre Rekabet Kurumu çalışanlarının soruşturma ya da inceleme yaptığı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere transfer yasağı da teklifte yer alan düzenlemeler arasında.

Torba yasa ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 25. Maddesi’ne eklenecek düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile, soruşturma raportörleri ve daire başkanları, görevden ayrıldıkları tarih itibariyle iki yıl boyunca görevde bulundukları son iki yıl içinde yürüttükleri soruşturma veya inceleme konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışamayacak.

Kanunun gerekçesinde, Rekabet Kurumu’nun tarafsızlığına yönelebilecek olası tereddütleri gidermek ve soruşturma esnasında teşebbüslerden elde edilen hassas bilgilerin aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerin lehine veya aleyhine kullanılmasını engellemek amacıyla kurul başkan ve üyelerinin görevden ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle yasaklanacağı belirtildi.

Aynı şekilde raportör olarak görevlendirilen meslek personelinin ve bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanları ile yardımcılarının iki yıl boyunca soruşturma yaptığı sektörlerde çalışmasının yasaklanması öngörüldü.