Rekabet Kurumu 2021 birleşme ve devralama rakamlarını açıkladı

Rekabet Kurumu "2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı. 2021'de toplam 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı.

Özelleştirmeler hariç, bu işlemlerden 118'inde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli 42 milyar 568 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 95 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 137,5 milyar lira düzeyinde oldu.

Geçen yıl hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 14'le "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında, en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 3,7 milyar lira ile "plastikten paketleme malzemeleri imalatı" alanında bildirildi.

Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi içinde de işlem sayısı bakımından 3'le"elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanı öne çıkarken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 89,3 milyar lira ile "havalimanı işletmeciliği" alanında gerçekleşti.