-REKABET KURULU'NUN ELEKTRİK KARARLARI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Rekabet Kurulu, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi işlemlerini karara bağladı. Bu çerçevede Kurul, özelleştirilmelerine ilişkin süreçte, 16 Aralık 2010'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi işlemlerine ilişkin kararında yer aldığı üzere, teklif sahiplerinden MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun hissedarlarından Mehmet Kazancı, Esin Kazancı, Begüm Kazancı ve Mustafa Kurnaz'ın, Kazancı Holding A.Ş. ve dolayısıyla Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aksa Elektrik) ile aynı ekonomik büyüklük içinde olduğu ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Bu kapsamda MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından yapılacak devralma işlemlerine ilişkin olarak, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya'nın üçünün birden devralınması halinde ulaşılacak büyüklüğün aşılması durumunda devralma işlemine izin verilmeyeceğine, bu büyüklüğün altında kalacak devralma işlemlerine ise izin verilebileceğine karar verdi. -KAZANCILAR'IN DURUMU NE OLACAK?- Kurul 16 Aralık 2010 tarihli kararında MMEKA ve/veya Aksa Elektrik'in teklif verdiği Boğaziçi, Gediz ve Trakya'nın üçünün birden devralınmasına hakim durum oluştuğu için izin vermemişti. Bugünkü karara göre hakim durum bakımından incelendiği zaman, Kazancılar'ın İstanbul'un iki yakasını birden (Boğaziçi ve Ayedaş) alması halinde, Gediz'den vazgeçmeleri gerekiyor, fakat grup Boğaziçi ve Ayedaş'la birlikte örneğin Trakya'yı alabilecek.