Rekabet Kurulu’ndan Yemeksepeti’ne ceza!

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine dolayısıyla, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verdi.

Habertürk'ün haberine göre; Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti için 18.03.2015 tarihli ve 15-12/161-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları ve fiili münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak açıldı.

Bahse konu soruşturmada, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları ile rakip platformlarda daha iyi/farklı koşullar (fiyat, indirim, promosyon, menü içeriği, ödeme şekli, gönderim bölgesi ve limiti gibi) sunulmasını önlemek, rakip platformların tanıtımlarını engellemek, rakip platformlarla çalışmamaları karşılığında restoranlara promosyon sağlamak suretiyle ve Joker uygulamasıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediği incelendi.

09.06.2016 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine dolayısıyla, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."