Rekabet Kurulu'ndan Un Ro-Ro'ya onay çıkmadı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- REKABET Kurulu, Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş., Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro Yatırımları A.Ş., Ulusoy Gemi Acenteliği A.Ş., Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş. ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri tarafından devralınmasına onay vermedi.

Devralmaya yönelik Rekabet Kurulu\'nun nihai incelemesinin, 10 Kasım\'da sonuçlandığı belirtildi. Rekabet Kurulu, hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri tarafından devralınmasına onay vermedi. Kurumun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin 2010/4 sayılı \'Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ\' uyarınca izne tabi olduğuna oybirliğiyle; bildirim konusu işlemin gemi acenteliği hizmetleri pazarında hakim durum yaratılması veya güçlendirilmesine neden olmayacağına oybirliğiyle karar verildi. Bununla birlikte söz konusu işlemin UN RoRo İşletmeleri A.Ş.\'nin Türkiye-Avrupa arasındaki Ro-Ro taşımacılığı (İstanbul, İzmir ve Mersin kalkışlı Ro-Ro hatlarını içerecek şekilde) pazarındaki hakim durumunu güçlendireceğine ve bu şekilde rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracağına oyçokluğuyla karar verildi. İşlemin Ro-Ro gemilerine yönelik liman işletmeciliği pazarında UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.\'nin hakim duruma gelmesine ve böylece piyasadaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açacak bir işlem olduğuna oy çokluğuyla karar verildi. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun\'un 7\'nci maddesi uyarınca bildirim konusu devralma işlemine izin verilmemesine oy çokluğuyla karar verildi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.\"



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