Rekabet Kurulu'ndan THY hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, THY hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Söz konusu soruşturmanın gerisinde ise, 'THY'nin piyasada hakim konuma gelmsesi, başka firmaların pazara girişinin engellenmesi' suçlaması yer alıyor.

Kurul THY'nin İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hatlarda, hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığında hâkim durumda olduğu, bu gücünü rakip teşebbüslerin yeni pazarlara girmesine engel olmak ve mevcut pazarlardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından yapılan şikâyet başvurusunu 30 Aralık 2011 tarihli kararın Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yeniden değerlendirdi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 13 Aralık 2013 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca Türk Hava Yolları A.O. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, Türk Hava Yolları A.O.’nun havayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterdiği İstanbul merkezli yurt içi ve yurt dışı hatlarda rakip teşebbüs aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.