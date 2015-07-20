Rekabet Kurulu’ndan Koç Holding’e veto

Rekabet Kurulu, Yıldız Holding'in bağlı olduğu Beta Marina Liman ve Çekek İşletmesi AŞ ve Pendik Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi AŞ'nin hisselerinin tamamının Koç Holding’in bağlı şirketi Setur Servis Turistik AŞ tarafından devralınmasına, ilgili pazarda hâkim duruma gelmesi nedeniyle izin vermedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Beta Marina Liman ve Çekek İşletmesi AŞ ve Pendik Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi AŞ'nin hisselerinin tamamının Setur Servis Turistik AŞ tarafından devralınmasına ilişkin nihai inceleme sonuçlandı. Büyükada'ya 6 mil uzaklıkta bulunan İstanbul City Port'ta 11 yüzer iskele ve 752 bağlama kapasitesi bulunuyor.

Söz konusu işlemin Koç Holding AŞ'nin, İstanbul City Port Marina bakımından tanımlanan ilgili pazarda hâkim duruma gelmesine ve böylece piyasadaki rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açacak nitelikte olması nedeniyle işleme izin verilmemesine karar verildi.

Setur’un satın almak üzere hareket ettiği Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş. Kasım 2007’de kuruldu. Yıldız Holding A.Ş., Kökler Yatırım Holding’in ortağı olduğu Beta Marina’nın yönetim kurulu başkanlığını Hüseyin Avni Metinkale yürütüyor. Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcılığını ise Halil Cem Karakaş üstlenmiş durumda.