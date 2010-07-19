-REKABET KURULUNDAN EFES'E SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Rekabet Kurulu, Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurulunun 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. hakkında aldığı karar, Kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre Kurul, Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. ve distribütörlerinin, satış noktalarına mal vermek için bu noktalarda sadece Efes markalı biraların satılmasını talep etmek veya rakip ürün satan noktaların faaliyetlerini çeşitli uygulamalarla zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin ve Rekabet Kurulunun 22 Nisan 2005 tarihli kararına uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurulunun 22 Nisan 2005 tarihli kararı, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin ve/veya distribütörlerinin, bayilerinin nihai satış noktaları ile yaptıkları rakip ürün satılmasını önleyen anlaşmalar ile rakip ürün satılmasını fiili olarak engelleyecek diğer uygulamalarını yasaklıyordu.