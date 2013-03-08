Rekabet Kurulundan bankalara ceza yağdı

Rekabet Kurulu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği belirterek 12 bankaya toplam 1.1 milyar lira ceza kesti.

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karar gereği 12 bankaya uygulanan ceza miktarları şöyle oldu:

İlk gruptaki bankalara kârının yüzde 1.5 oranında olmak üzere oyçokluğuyla ceza kesildi.

Buna göre,

- Akbank T.A.Ş.’ye 172.165.155,00 TL

- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut F inansmanı Danışmanlık A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğe 213.384.545,76 TL

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye 149.961.870,00 TL ceza aldı.

İkinci gruptaki bankalara ise karlarının yüzde 1'i oranında olmak üzere yine oyçokluğu ile ceza kesildi.

Buna göre,

- Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye 146.656.400,00 TL,

- Finans Bank A.Ş.’ye 54.021.410,00 TL,

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye 89.691.370.00 TL,

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya 82.172.910,00 TL,

- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ye 148.231.490,00 TL ceza aldı.

Üçüncü gruptaki bankalara ise karlarının yüzde 0,6'sı oranında ceza kesildi.

Buna göre;

- Denizbank A.Ş.’ye 23.055.396,00 TL,

- HSBC Bank A.Ş.’ye 14.875.404,00 TL,

- ING Bank A.Ş.’ye 12.072.792,00 TL ceza aldı.

Dördüncü gruptaki yer alan bankaya ise karının yüzde 0,3'ü oranında ceza kesildi.

Buna göre, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye 10.668.726,00 TL ceza aldı.

Soruşturma, kredi kartı ihraç eden bankaların kredi kartı alışveriş ve gecikme faizi oranlarını da kapsayacak şekilde faiz oranlarını anlaşarak belirlediği iddiaları üzerine, Kurul’un, mevduat, kredi ve kredi kartı olmak üzere tüm faiz oranlarının birlikte belirlenip belirlenmediği yönünde başlattığı önaraştırma sonucunda açılmıştı.

Soruşturma safhasında, soruşturulan 12 bankanın faaliyetleriyle ilgili şu konular incelendi:

- Mevduatta uygulanacak azami faiz oranlarının ve kredi faizinde yapılacak artışların birlikte belirlenip belirlenmediği,

- Henüz ilan edilmemiş faiz oranı değişikliklerinin rakiplere bildirilmesi, rekabete duyarlı, geleceğe yönelik stratejik bilgilerin rakiplerle paylaşılması yoluyla fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığı,

- Kredi kartına ilişkin ücret ve komisyonlarda fiyat artışı konusunda uzlaşma yapılıp yapılmadığı,

- Kamu sermayeli bankaların kamu mevduatı ihalelerinde danışıklı teklif verip vermediği