-REKABET KURULUNDAN 2 ŞİRKETE VİZE ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Rekabet Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 hissesinin Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ya da Celal Sever'e devrinin şirketin kontrol yapısında değişikliğe yol açmayacağını bildirdi. Rekabet Kurulu, bu nedenle devir işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığına karar verdi. Kurul, Doğan Gazetecilik bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesine ait tüm marka, isim hakları ve internet sitesi alan adları ile bünyesinde Vatan Gazetesinin tüm marka, isim hakları ve internet sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'nin yüzde 99,99 oranındaki hissesinin DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. tarafından devralınması işlemine de izin verdi. Rekabet Kurulu, devir işleminin hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açmayacağı sonucuna vardı.