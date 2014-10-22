Rekabet Kurulu, Passolig'i incelemeye aldı

Türkiye futbolunda büyük tartışma yaratan Passolig ile ilgili geçtiğimiz günlerde gelen bir şikayet, Rekabet Kurulu tarafından gündeme alındı.



Rekabet Kanunu'na aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda soruşturma süreci başlayacak. Passolig ile ilgili bir süre önce taraftar gruplarından da Rekabet Kurulu'na şikayet dilekçeleri gönderilmişti.

10 gün içinde rapor değerlendirilecek

Tüketiciler ve şirketler, 4054 Sayılı Kanun uyarınca rekabet ortamını bozduğuna inandıkları teşebbüs faaliyetlerine ilişkin ihbar veya şikayette bulunabiliyor. Yapılan ihbar veya şikayetler ciddi görülmezse Rekabet Kurulu'nca açıkça reddediliyor veya 60 gün içinde cevap verilmeyerek reddedilmiş sayılıyor. Kurul, resen de bir inceleme başlatabiliyor.



Rekabet Kurulu'nca ciddi görülen iddialar hakkında ön araştırma ya da doğrudan soruşturma kararı da alınabiliyor. Ön araştırma kararı verilmesi durumunda ön araştırma raporu 30 gün içinde hazırlanarak Rekabet Kurulu'na sunuluyor. Kurul, 10 gün içinde raporu değerlendirerek soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar veriyor. Soruşturma açılması kararının alınması halinde 6 aylık soruşturma süreci başlamış oluyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Öncelikle soruşturma açılması kararı, verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taraflara bildiriliyor ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermeleri isteniyor. Ayrıca varsa ihbar veya şikayet edenlerin, soruşturma açılması kararı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bildirim yazıları ilgili taraflara tebliğ edilir. Birinci yazılı savunmanın ardından 4054 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan bilgi isteme ve yerinde incelemelerle elde edilen tüm deliller değerlendirilerek soruşturma raporu hazırlanıyor ve taraflara tebliğ ediliyor. Böylece soruşturma süreci tamamlanmış oluyor.



Soruşturma süresi gereklilik halinde 6 aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok 1 katına kadar uzatılabiliyor. Rekabet Kurulu'na ve taraflara tebliğ edilen soruşturma raporuna karşı taraflar 30 gün içinde ikinci yazılı savunmalarını gönderiyor. İkinci yazılı savunmaların intikalinden sonra soruşturma heyeti, 15 gün içinde ek görüşünü hazırlıyor.



Ek görüşe karşı yapılan üçüncü yazılı savunmadan sonra tarafların talebi veya Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde resen karar alınarak sözlü savunma toplantısı düzenlenebiliyor. Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün ya da 15 gün içinde Kurul tarafından nihai karar veriliyor. Sözlü savunma toplantısının yapılmadığı halde, nihai karar soruşturma safhasının bitiminden itibaren 30 gün içinde veriliyor.