T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu, 5 şeker fabrikasının satışını onayladı

Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine onay verildi

11 Mayıs 2018 05:29

Rekabet Kurulu'ndan, Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin çıktı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.

Kurulun diğer kararları

Öte yandan, kurul tarafından Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli orandaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait iştirak hissesinin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine izin verildi.

GE OilGas Panafricana Holdings IB.V. ve Rosneft Oil Company arasında predix platformu tabanlı endüstriyel dijital çözümler üreten, geliştiren ve pazarlayan bir ortak girişim kurulması da onaylandı.

Bayer Aktiengesellschaft'ın Monsanto Company'i devralma sürecini tamamlamak üzere rekabet otoritelerinden gerekli izinlerin alınması için elden çıkardığı sebze tohumları ve tohum koruma ürünlerine ilişkin bazı varlıklarının tam kontrolünün BASF SE tarafından devralınmasına onay verildi.

Demak Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Transmed Lebanese Holding SAL tarafından devralınması uygun bulundu.

 

ETİKETLER

ekonomişekerfabrikarekabet kuruluIlgınAfyonBurdurElbistanMuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24