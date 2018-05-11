Rekabet Kurulu, 5 şeker fabrikasının satışını onayladı

Rekabet Kurulu'ndan, Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin çıktı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Ilgın, Afyon, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.

Kurulun diğer kararları

Öte yandan, kurul tarafından Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret AŞ'nin belli orandaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait iştirak hissesinin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine izin verildi.

GE OilGas Panafricana Holdings IB.V. ve Rosneft Oil Company arasında predix platformu tabanlı endüstriyel dijital çözümler üreten, geliştiren ve pazarlayan bir ortak girişim kurulması da onaylandı.

Bayer Aktiengesellschaft'ın Monsanto Company'i devralma sürecini tamamlamak üzere rekabet otoritelerinden gerekli izinlerin alınması için elden çıkardığı sebze tohumları ve tohum koruma ürünlerine ilişkin bazı varlıklarının tam kontrolünün BASF SE tarafından devralınmasına onay verildi.

Demak Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Transmed Lebanese Holding SAL tarafından devralınması uygun bulundu.