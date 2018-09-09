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Rejim helikopteri, İdlib'te yeraltındaki hastaneyi vurdu: 4 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de rejim helikopteri, İdlib'in güneyinde bulunan Has kasabasında yeraltına inşa edilen hastaneyi hedef aldı

09 Eylül 2018 02:15

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'de rejim helikopteri, İdlib\'in güneyinde bulunan Has kasabasında yeraltına inşa edilen hastaneyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Esad rejimine ait helikopter, öğleden sonra Has kasabasında yeraltına inşa edilen Hayat Nabzı Hastanesi\'ne havadan saldırı düzenledi. Saldırıda birçok bölge ile araç zarar görürken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılara, vurulan hastanenin çalışanları tarafından müdahale edildi.
Öte yandan, yerel kaynaklar saldırıda varil bombasının kullanıldığını öne sürdü.

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