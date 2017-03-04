"Reisin sözü yerde kalmaz, diyen Kadir Topbaş'a inanan esnafa bile derdimizi anlatamaz hale düştük"

Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü köşesinin son bölümünde bir okuyucusunun kendisine gönderdiği maili paylaştı. Mailde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs 2015’te servis şoförlerine verdiği vaadin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yerine getirilmediği iddia edildi ve bu yolla insanların Erdoğan’a karşı düşmanlaştırıldığı ifade edildi. Bunun planlı yapıldığının öne sürüldüğü mailde, “Esnafı isyan noktasına getirdiler. Daha bir sürü sektörde Sayın Erdoğan'a tepki gösterilsin diye tuhaf işler dönmektedir. Tam da referandum zamanında, “Reisin sözü yerde kalmaz” diye inanan gerçek esnafa bile derdimizi anlatamaz duruma düştük” ifadeleri kullanıldı.

Salih Tuna yazısının son bölümü şöyle:

“Not:

Gönderenin adı adresi bende saklı bir maili, meselenin münferit olmadığını düşündüğüm için sizinle paylaşmak istiyorum: “Salih Bey, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 25 Mayıs 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının olduğu esnaf buluşmasında, servis esnafına çeşitli müjdeler vermiş ve Belediye Başkanına gerekli işlemler için talimat vermiştir. Sayın Belediye Başkanı da “Reisin sözü yerde kalmaz” diyerek esnafı umutlandırmıştır. Fakat, 25 Mayıs tarihine kadar evini zar zor geçindiren servis esnafı o tarihten sonra da sektöre rant sağlanacak diye girenlerin yüzünden evine ekmek götüremez olmuştur. 40 bin servisçi varken sayı 100 binlere çıkmıştır. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Bey'in başkanlığında UKOM tarafından 1,5 yıl sonra servislerle ilgili Türkiye'nin hiçbir yerinde uygulanmayan kart sistemine (şirketler ve rantçıların işine yarayan ama esnafın işine yaramayan bir sistem) geçilmiştir. Bu sistemi mahkeme usul yönünden iptal etti; şimdi 1,5 yıl öncesine döndük. Tam da referandum zamanında, “Reisin sözü yerde kalmaz” diye inanan gerçek esnafa bile derdimizi anlatamaz duruma düştük… Servisçi esnafı belki İstanbul un en kalabalık esnafıdır ve ben bu ihmalin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Esnafı isyan noktasına getirdiler. Daha bir sürü sektörde Sayın Erdoğan'a tepki gösterilsin diye tuhaf işler dönmektedir. Saygılarımla…”