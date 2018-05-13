"Reis'in doping paketleri halka kurulmuş en pis tuzak"

Sözcü yazarı Necati Doğru, cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "paket"lerin "doping paketi" olduğunu ileri sürdü.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek 1000'er lira ikramiye, 15 milyon vergi ve prim borçlusuna af ve varlık barışı gibi konuları kapsayan paketlerle ilgili olarak Doğru, şunları söyledi:

"Reis de Türkiye'de 'siyaset bisikletinin efsane binicisi' oldu. Belediye reisliğini de sayarsak 20 yıldır, önde pedal bastı. Sevenleri çoğaldı. 'Doping yapıyor' ve iktidar gücünü diktatörce kullanıyor diyenler oldu. Kimse inanmadı. Ancak Reis, Meclis'e baskın seçim kararı aldırıp, 'doping paketi üstüne doping paketi' açıklamaya başladı; 12 milyon emekliye iki bayramda 2 bin TL ikramiye. 618 bin yaşlının üç aylığına yüzde 100 artış. 15 milyon vergi ve prim borçlusuna af. 10 milyon trafik cezası, idari ceza, belediye cezası olanlara bağış. Ruhsatsız ve imara aykırı konut yapan 13 milyon mülk sahibine ve yurt dışına kirli servet kaçırmış olanların dolarlarını Türkiye'ye getirip kirlerinden temizleme (varlık barışı) imkanı. Reis, 'doping paketi açmakta sınır tanımaz' oldu. Reis'in sonu ne olur? 'Millet İttifakı' sözcüleri 'Reis'in doping paketleriyle pedal bastığını ve bunun halka kurulmuş en pis tuzak olduğunu' iyi anlatabilirse seçim sandığında halk madalyaları Reis'ten geri alır. Doping, ahlaka sığmaz."