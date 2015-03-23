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'Reisimizin CHP gibi hükümete muhalefet etmesini istemiyoruz!'

Hakan Albayrak: 'Yandaş medya’mıyız neyiz; neysek işte, dün bizim tarihimizin en karanlık günüydü

23 Mart 2015 14:41

Üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti restleşmesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Hükümeti arasındaki kriz giderek büyüyor. Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin hükümetten yana tavır koyması dikkat çekerken, bir dönem Star gazetesinde yazan, yakın zamanda Diriliş Postası gazetesini kuran Hakan Albayrak'tan da Erdoğan'a eleştiri geldi. Albayrak, "Reis’in ana muhalefet gibi hareket etmesini, hele seçim sürecinde hükümeti ve AK Parti’yi zafiyet içindeymiş gibi göstermesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diriliş Postası'nın bugünkü başyazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetle HDP heyetinin ortaklaşa düzenlediği Dolmabahçe toplantısını yanlış bulduğunu beyan eden açıklamalarının iktidara yakın gazetelerde manşete çekilmesi hatırlatıldı. Yazıda yer alan şu ifadeler ise dikkat çekti:

“‘Yandaş medya’ mıyız neyiz; neysek işte, dün bizim tarihimizin en karanlık günüydü.”

Albayrak'ın “Böyle yapma Reis, Allah aşkına!” başlığıyla yayımlanan (23 Mart 2015) yazısından bazı bölümler şöyle: 

“- Reisimizin o gazetelere böyle zamanlamalarla öyle manşetler attırarak hükümete muhalefet etmesini, ettirmesini istemiyoruz!

- Reis’in ana muhalefet gibi hareket etmesini, hele seçim sürecinde hükümeti ve AK Parti’yi zafiyet içindeymiş gibi göstermesini istemiyoruz!

- Dikkat buyurun; Reis’in ne söylediğini, hangi eleştirilerde bulunduğunu tartışmıyoruz burada. Eleştirilerinde haklı mı yoksa haksız mı olduğunu tartışmıyoruz. Diyoruz ki: Yerden göğe kadar haklı eleştirileri de olsa bu yöntem yanlış, yanlış, yanlış!”

 

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