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"Reis herkesi takip ediyor, çalışmayanlar tasfiye edilecek"

Yalçın Bayer, konuştuğu bir AKP'linin "Örgütler altı aydan beridir seçim hazırlıkları yürütüyor" dediğini yazdı

20 Nisan 2018 18:15

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, erken seçim kararıyla ilgili konuştuğu bir AKP'linin, kendisine, partisi dışında hiçbir partinin tam anlamıyla bir seçim hazırlığı içinde olmadığını söylediğini  ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan talimatıyla Türkiye'nin bütün il, ilçe ve beldelerde AKP teşkilatlarının 6 aydan beridir seçim çalışması yürüttüğünü  söylediğini yazdı.  Bayer, "Aday adayları belli midir?" diye sorduğu kişinin “Reisimiz kim çalışıyor, kim kaytarıyor, hepsini takip ediyor; niteliklerini de... Tabii ki, şu anda bu merkezlerde çalışanlar biliniz ki emeklerinin karşılığını alacaklardır, çalışmayanlar ise tasfiye edilecektir" dediğini yazdı.

Bayer'in Hürriyet'te "AKP seçim hazırlığını çoktan bitirmiş" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKPli bir dostumuzla konuşurken, bu seçim kararı nasıl çıktı, dedik.

'İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor' diyerek anlattı: 'Sorarım AKP dışında seçim hazırlığı yapan parti var mı? Tam anlamıyla yok... Türkiye’de bütün il, ilçe ve beldelerde Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla örgütler altı aydan beri seçim hazırlıklarını yürütüyor. İstanbul başta olmak üzere illerde iki ay önce de Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.'

Ve ardından şu ilginç tarihi verdi:

'17 Nisan’dan itibaren de bu merkezler faaliyete geçti. Yani geçen salı günü grup toplantısından sonra... Öğleye doğru da Devlet Bahçeli, erken seçim önerisinde bulundu.'

Aday adayları belli midir?

'Reisimiz kim çalışıyor, kim kaytarıyor, hepsini takip ediyor; niteliklerini de... Tabii ki, şu anda bu merkezlerde çalışanlar biliniz ki emeklerinin karşılığını alacaklardır, çalışmayanlar ise tasfiye edilecektir. AKP bu seçimi ‘bastıra bastıra’ alacaktır sonuçta. ‘Pekiyilik’ öğrenci gibi.

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