‘Reis’ gişede çakıldı!

Yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk yıllarıyla İstanbul Belediye Başkanlığı’na adaylık dönemini anlatan 'Reis' filmi gösterildiği ilk hafta sonunda gişede umduğunu bulamadı.

Türkiye genelinde 331 salonda gösterime giren 'Reis'i 3-5 Mart tarihleri arasında sadece 67 bin 580 kişi izledi.

Reis'le aynı haftada vizyona giren Ferzan Özpetek'in 'İstanbul Kırmızısı' adlı ilmi 305 salonda 160 bin 630 seyirciyle buluşurken haftanın en iyi açılışı X-Men serisinin yeni filmi Logan'dan geldi.

291 salonda gösterilen Logan, 219 bin 46 kişiye ulaşarak 'Reis'i üçe katlarken X-Men serisinin en iyi açılış yapan filmi olarak rekor kırdı.

IMDb'de 2,1 puan

'Reis' filmi, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) on üzerinden yalnızca 1.6 puan alabildi. Film için 53 bin 824 sinemasever oy kullandı.

Ahmet Hakan: Niye tutmadı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Reis' filmiyle ilgili olarak "AK Parti bu filme mesafeli. Teşkilatlar örgütlenip filme gitme kampanyası düzenlemedi. Filmin çekilmesine ses etmediler ama film bittikten sonra sahip de çıkmadılar" dedi. Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan filme gitse ve 'beğendim' falan deseydi farklı bir sonuç olabilirdi" diye yazmıştı.