'Reis' filminde Tayip Erdoğan'ı canlandıran oyuncu: Ciddi bir gişe yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatının gençlik dönemlerinin anlatıldığı 'Reis' filminde Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, gişede iyi bir başarı beklediklerini ifade ederek "Recep İvedik gişede rekor kırıyorsa Reis de ciddi bir gişe yapacak" dedi.

Giresun'da Bulancak Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katılan Beyoğlu,filmin galasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat'ta yapılacağını ve 3 Mart'ta vizyona gireceğini söyledi.

Beyoğlu “Filmin tanıtımına Giresun’dan start verdik. Çünkü filmin konusu olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına giden yolda ilk AK Parti’nin kuruluşunun temellerini Giresun’da atmıştır. Biz de bu nedenle filmin tanıtımını Giresun’dan başlamak istedik. Filmin galası Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın doğum günü olan 26 Şubat’ta yapılacaktır ve vizyona ise 3 Mart tarihinde girecektir” dedi.

'Reis' filminin gişe rekoru kıracağı yönünde iddialı olan oyuncu Beyoğlu, "Ülkemizde 'Recep İvedik' karekteriyle absürt komedi gişe rekoru kırıyorsa, 'Reis' filminin de ciddi bir gişe yapacağından şüphemiz yoktur. Çünkü bu filmde bir dünya liderinin hayatı anlatılmaktadır. Bir dünya liderinin biyografisi beyaz perdeye taşınmıştır. Çocukluğu nasıl geçti, belediye başkanlığından cezaevine nasıl girdi, neler yaşadı bu filmde yer almaktadır. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hayatını merak edenlerin meydanları doldurduğu gibi sinema salonlarını dolduracağı düşüncesindeyim. Ayrıca filmin gişe gelirleri ise Kızılay ve AFAD’a bağışlanacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından salonu dolduranların sorularını cevaplayan oyuncuya, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından çiçek ve plaket verildi. Reha Beyoğlu, söyleşi sonunda karşılandığı gibi büyük bir coşkuyla uğurlandı.